Минздрав в ближайшее время получит средства индивидуальной защиты для медиков

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Средства получат медучреждения, которые принимают больных коронавирусом

Министерство здравоохранения в ближайшее время получит новую партию средств индивидуальной защиты для медицинских работников учреждений, принимающих больных коронавирусом. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, средства индивидуальной защиты передадут тем заведениям, которые были определены для приема больных коронавирусом пациентов.

"В ближайшее время ожидается новая поставка средств индивидуальной защиты для медицинских работников, которые будут переданы с национального уровня в учреждения здравоохранения, определенных для приема больных коронавирусной болезнью", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области коронавирусом заразились почти 20 медицинских работников. Массовое инфицирование медиков произошло из-за несвоевременного выявления коронавируса у одного из врачей. Сейчас на коронавирус в области проверили более 150 медработников.

Кроме того, в Виннице коронавирус обнаружили у врача Подольского регионального центра онкологии. Медицинское учреждение закрыли, а на его территории работают инфекционисты. Территорию онкологического диспансера охраняют правоохранители.