Минюст США раскроет имя одного подозреваемого по делу теракта 11 сентября

Фото: теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке (flickr.com Michael Foran)

Подозреваемый может быть причастный к Саудовской Аравии

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки (США) раскроет имя одного причастного к совершению террористических актов, произошедшей 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, раскрыть имя подозреваемого требовали родственники жертв терактов 11 сентября. Считается, что подозреваемый давал поручение двум чиновникам из Саудовской Аравии помогать террористам. Речь идет о двух чиновников Омара аль-Байуми и Фахад аль-Тумайри.

Отмечается, что генеральный прокурор США Уильям Барр решил не разглашать государственную тайну, но назовет имя подозреваемого адвокатам, которые представляют интересы родственников погибших.

По словам родственников жертв терактов, раскрытие имени подозреваемого поможет им "наконец узнать всю правду и добиться справедливости в отношении Саудовской Аравии".

Напомним, ранее сообщалось, что Военная комиссия в США назначила на 11 января 2021 года судебное заседание в отношении Халида Шейха Мохаммеда и еще четырех обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года. Если дату суда не перенесут, за восемь месяцев до начала заседаний начнут выбирать судей.

П'ятьох мужчин обвиняют в подготовке терактов 11 сентября 2001 года на территории США. Главным организатором считают Мохаммеда, в то время как четверо его сообщников, по версии следствия, оказывали помощь в тренировках, перемещениях и финансировании.