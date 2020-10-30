Минюст об инициативе Зеленского по КСУ: это самое оптимальное решение

Фото: Денис Малюська (РБК-Украина)

Министр юстиции Денис Малюська поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий судей Конституционного суда. Он считает это самым оптимальным решением для выхода из кризиса.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Такое решение (законопроект Зеленского по КСУ - ред.), хотя и не будет базироваться на требованиях Конституции, будет самым оптимальным", - подчеркнул министр.

Отметим, согласно украинскому законодательству основаниями для прекращения полномочий судьи КСУ являются:

окончание срока назначения;

достижение им 60-летнего возраста;

невозможность выполнять полномочия по состоянию здоровья;

нарушение требований по несовместимости;

нарушение присяги;

обретение законной силы обвинительным приговором относительно него;

прекращение его гражданства;

признание его безвестно отсутствующим или объявление умершим;

подача судьей заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.

Напомним, недавно КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем заблокировал работу НАПК. В ответ на это президент Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда.

Такую инициативу Зеленского поддержали в Европейском парламенте.

В то же время глава КСУ видит в этом предложении Зеленского признаки конституционного переворота.

Кстати, в новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии попытались найти ответы на важные для украинцев вопросы. В частности, Дмитрий Кулеба, Арсений Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасия Радина и другие обсуждали, кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников и какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. А также, конечно, грозит ли нашей стране потеря безвиза.

"Свобода слова Савика Шустера" от 30 октября 2020 года

Напомним, в предыдущем выпуске программы, вице-премьер-министр Алексей Резников назвал условие проведения местных выборов на Донбассе. Также политик прокомментировал позицию белорусской оппозиционерки Вероники Цепкало относительно Крыма, Донбасса и России.

Резников ответил Веронике Цепкало

25 октября в ток-шоу главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина рассказал об особенностях местных выборов 2020 года.

Сергей Щербина рассказал о местных выборах 2020

Также на программе Шустера журналист Дмитрий Гордон резко высказался о президентском опроса, который проводили волонтеры во время местных выборов.

Дмитрий Гордон рассказал, как принял участие в президентском опросе

Высказался о выборах и Александр Турчинов. В частности, экс-глава СНБО считает, что эти выборы были "противостоянием проукраинских сил и коллаборационистов-капитулянтов".

Турчинов о том, не показывают ли результаты выборов, что нет единства народа