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Минветеранов сформировало группу для поддержки осужденных ветеранов

Новости » Общество    07.10.2019 - 15:05
Минветеранов сформировало группу для поддержки осужденных ветеранов
Фото: Оксана Коляда (facebook)

Данная ситуативная группа будет действовать на постоянной основе

При Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сформировали ситуативную группу по поддержке и помощи осужденным украинским ветеранам и тем, которые находятся под следствием. Об этом сообщила глава министерства Оксана Коляда.

Она сообщила, что такие меры направлены на преодоление последствий стрессовых расстройств и их профилактики.

"Я сейчас активно включилась в процесс лоббирования эффективной программы психосоциальной адаптации. Именно поэтому мы сформировали ситуативную группу по поддержке и помощи осужденным украинским ветеранам и тем, которые находятся под следствием. И вопрос не в оправдании поступка, а в преодолении последствия стрессовых расстройств, их профилактики", - написала Коляда в блоге на сайте "Украинская правда".

Сообщается, что ситуативная группа в составе психологов, юристов, социальных работников будет действовать на постоянной основе, ведь, по словам министра, подобных случаев будет немало.

"Сокращение финансирования программы психосоциальной адаптации, очевидно, приведет к увеличению таких случаев", - добавила Коляда.

Как пример она привела ситуацию с Алексеем Белько, который угрожал взорвать Мост метро в Киеве, а также с военным 72-й отдельной механизированной бригады Дмитрием Балабухой, которого приговорили к 9 годам заключения за убийство мужчины на остановке общественного транспорта в Киеве.

Кроме того, она добавила, что инициирует возвращение практики проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы военными специалистами, которые знают специфику получения и последствий боевой травмы.

Напомним, минер киевского моста Метро Алексей Белько остается под арестом. За Белько никто не внес 288 тысяч гривен залога, который назначил суд.

Также РБК-Украина сообщало, что Минветеранов инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения физическими лицами линии разграничения на Донбассе.

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