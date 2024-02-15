Мінуснули гармату, С-60 та міномет: прикордонники відпрацювали по позиціях РФ біля Бахмута

Прикордонники бригади "Помста" відпрацювали по ворожих позиціях та знищили техніку росіян біля Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Окупанти засинають, прокидається "Помста", - підписано відео.

У відомстві розповіли, що прикордонники Луганського загону знищили протитанкову гармату "Рапіра", зенітно-артилерійський комплекс С60, "Урал" та 120-мм міномет у районі Бахмута.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 83 бойові зіткнення. Ворог завдав понад 100 ударів з авіації і продовжує штурмувати Авдіївку та низку прилеглих населених пунктів.

Зокрема, як уточнюють в Інституті вивчення війни, окупанти намагаються просунутися під Бахмутом та займають понад 15% Авдіївки. Крім того, на фронті тривають позиційні бої на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна та на заході Запорізької області.

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