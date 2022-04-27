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Минцифры просит от соцсетей "зеленый коридор" для Украины. Что это значит

Новина українською →
Украина, Среда 27 апреля 2022 10:06
Минцифры просит от соцсетей "зеленый коридор" для Украины. Что это значит Фото: вице-премьер-министр Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Минцифры всеми возможными способами пытается снизить требования к контенту из Украины в контексте освещения убийств и зверств, которые происходят на всей территории страны из-за войны РФ в Украине. Для этого ведомство запросило "зеленый коридор", чтобы процесс разблокирования аккаунтов за нарушение политики конфиденциальности в соцсетях происходил быстрее.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Я общался с топ-менеджментом Meta по этому вопросу, попросил у них адаптировать политику корпорации в социальных сетях относительно Украины. Чтобы их аналитики и специалисты проанализировали те виды контента и его форматы, которые украинцы сейчас используют для того, чтобы доносить правду, и аккаунты не блокировались", - рассказал он.

По словам Федорова, украинцы, особенно лидеры мнений, не должны быть жестко ограничены правилами соцсетей в освещении последствий военного вторжения России в Украину.

"Я им объяснял: если у нас умирают люди, по домам запускают ракеты и мы это выкладываем, то это контент, который должен распространяться. Потому что этот ужас происходит на наших улицах. Почему этот контент блокируется, если это правда? - резонно отмечает министр. - Я попросил "зеленый коридор", чтобы мы могли быстро обращаться по разблокированию наших лидеров мнений и аккаунтов граждан, которые рассказывают о том, что здесь происходит. Если Россия распространяет фейки, то мы просто рассказываем правду. Думаю, что такое решение будет. Мы постоянно 24/7 в коммуникации и постепенно эти вопросы решаются, блокировок и страйков становится меньше и их удается быстро снимать".

Подробнее о кибервойне, дружественных хакерах и блокировке правды об Украине в соцсетях - читайте в интервью РБК-Украина.

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