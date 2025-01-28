Мінцифри залучає молоді таланти до держсектору, - Федоров

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео подкасту "Закрив раунд".

Михайло Федоров також поділився, як змінювалося Міністерство цифрової трансформації за останні два роки. Розповів про впровадження OKR (Objectives and Key Results) як системи цілепокладання, та ключові виклики на шляху до цифровізації.

Однією з ключових тем став штучний інтелект. Федоров розповів, як AI впливає на освіту, управління державою та навіть особисте життя. Зокрема, обговорювали, як ChatGPT і подібні інструменти змінюють підходи до роботи, навчання та прийняття рішень.

Говорили й про українську ракетну програму, що має амбітну ціль виробити майже 3000 ракет у 2025 році.

Окрім професійних питань, Михайло поділився думками про дисципліну, боротьбу з втомою, згадали навіть серіал "Сліпа" та TikTok.

Дивіться повний випуск розмови з Михайлом Федоровим на YouTube або слухайте на улюблених платформах для подкастів.

"Закрив раунд" - подкаст ведучих Іллі Кабачинського та Антона Полєскова, що досліджує технологічні феномени, важливі події ринку та найцікавіших людей у tech-індустрії. У 2024 році "Закрив раунд" зайняв 2-ге місце на премії MEGOGO Слушно у категорії "Подкаст про науку й технології". Подкаст також перетнув позначку у 10 000 підписників.

Уже три роки поспіль "Закрив раунд" виходить за сприяння Favbet Tech - української технологічної компанії, що входить до топ-30 IT-компаній України. Favbet Tech активно підтримує розвиток tech-ком’юніті та ініціативи, спрямовані на інновації в IT-секторі.