У Мінсоцполітики пояснили затримку виплат українцям
Під час війни пріоритетними в Україні є військові видатки. Соціальні виплати на другому місці, тому можуть бути затримки.
Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію її інтерв’ю виданню Mind.
"Звісно, можуть бути затримки, бо першочергово Казначейство покриває військові видатки. Але після них, на другому рівні, стоять соціальні", - сказала вона.
Водночас міністр наголосила, що соціальні видатки "точно покриють, бо ці гроші передбачені бюджетом".
"Проте несистемність надходження коштів може сформувати деякі затримки. До сьогодні ми майже уникали цього - лише інколи траплялися поодинокі випадки, коли затримувалися планові платежі на декілька днів", - сказала Жолнович.
Нагадаємо, у червні Мінреінтеграції заявили, що на гарячу лінію міністерства почастішали звернення ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня.
Після цього у Мінсоцполітики повідомили, що усі, хто не отримав гроші першому виплатному періоді (15 червня), отримають їх до кінця місяця. У підсумку міністерство в повному обсязі профінансувало виплати компенсації на проживання на початку липня.