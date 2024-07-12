У Мінсоцполітики пояснили затримку виплат українцям

Під час війни пріоритетними в Україні є військові видатки. Соціальні виплати на другому місці, тому можуть бути затримки.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію її інтерв’ю виданню Mind.

"Звісно, можуть бути затримки, бо першочергово Казначейство покриває військові видатки. Але після них, на другому рівні, стоять соціальні", - сказала вона.

Водночас міністр наголосила, що соціальні видатки "точно покриють, бо ці гроші передбачені бюджетом".

"Проте несистемність надходження коштів може сформувати деякі затримки. До сьогодні ми майже уникали цього - лише інколи траплялися поодинокі випадки, коли затримувалися планові платежі на декілька днів", - сказала Жолнович.