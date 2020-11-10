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В Минреинтеграции сказали, сколько людей пересекают админграницу с Крымом каждый день

Крым, Вторник 10 ноября 2020 23:02
В Минреинтеграции сказали, сколько людей пересекают админграницу с Крымом каждый день
Фото: админграница с Крымом (Крым.реалии)
Автор: РБК-Украина

Между оккупированным Крымом и Херсонской областью пересекают административную границу до 700 людей в день. Россия ввела ограничения, поэтому количество людей уменьшилось.

Об этом сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игоря Яременко.

По его словам, Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций, а также не позволяет гражданам Украины выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства, которых не хватает на оккупированном полуострове.

Яременко считает, что такие действия России могут привести к значительному ухудшению эпидемиологической ситуации на территории Крыма.

Напомним, Украина может организовать гуманитарные лагеря на админгранице с оккупированным Крымом из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В частности, админграницу могут оборудовать аптечными киосками.

Ранее РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Причиной вспышки COVID-19 стал курортный сезон.

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