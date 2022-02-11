Минрегион начинает новый проект по энергоэффективности вместе со Всемирным банком

Министерство развития общин и территорий начинает новый проект по энергоэффективности в сотрудничестве со Всемирным банком. Банк предоставит 300 миллионов долларов на проведение термомодернизации в украинских городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на договоренность министра развития общин и территорий Алексея Чернышова с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи.

"Речь идет о модернизации сектора централизованного теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения. Сегодня мы обсуждаем старт нового проекта - 300 миллионов долларов будут выделены на проведение энергоэффективных мероприятий в Украине. Благодаря этому города смогут получить больше ресурсов на термомодернизацию школ, садиков, систем теплоснабжения, а также обеспечение уличного освещения. Проект станет мощным вкладом в энергетическую стабильность нашего государства. Энергоэффективность - одно из ключевых направлений деятельности Минрегиона", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Пресс-служба Минрегиона также отмечает, что по состоянию на конец 2021 года совместные проекты Минрегиона и Всемирного банка дали возможность сократить потребление природного газа более чем на 27 миллионов кубометров, выбросы углекислого газа (CO2) - более 45 тысяч тонн в год, а также сэкономить более 26 гигаватт энергии.

"Энергоэффективность критически важна для будущего Украины. И мы рады приобщаться к развитию энергоэффективной Украины. Технические процессы по подготовке к реализации нового проекта Всемирного банка по муниципальной энергоэффективности в тесном сотрудничестве с Минрегионом должны завершиться в конце весны 2022 года. Убежден, это поможет украинским городам снизить уровень зависимости от топливно-энергетических ресурсов и сделает вклад в амбициозные цели Украины по противодействию изменению климата", - добавил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что парламент ратифицировал соглашение с ЕИБ о кредите в 300 млн евро на комплексную термомодернизацию общественных зданий.

Также Минрегионом были подписаны новые соглашения с ЕИБ и фондом "E5P" в рамках проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине". Речь идет о предоставлении гранта Украине в размере 4 млн евро от фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P), а также грантовую техническую помощь на сумму 4 млн евро от инвестиционной платформы соседства ЕС (NIP).

Кроме того, в рамках реализации проекта "Энергоэффективность в общинах" подписано соглашение между Кабмином, немецким государственным банком "кредитное учреждение для восстановления" (KfW), Житомирским и Запорожским городскими советами.