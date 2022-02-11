ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минрегион начинает новый проект по энергоэффективности вместе со Всемирным банком

Новина українською →
Киев, Пятница 11 февраля 2022 09:51
Минрегион начинает новый проект по энергоэффективности вместе со Всемирным банком Фото: министр Алексей Чернышев (minregion.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Министерство развития общин и территорий начинает новый проект по энергоэффективности в сотрудничестве со Всемирным банком. Банк предоставит 300 миллионов долларов на проведение термомодернизации в украинских городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на договоренность министра развития общин и территорий Алексея Чернышова с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи.

"Речь идет о модернизации сектора централизованного теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения. Сегодня мы обсуждаем старт нового проекта - 300 миллионов долларов будут выделены на проведение энергоэффективных мероприятий в Украине. Благодаря этому города смогут получить больше ресурсов на термомодернизацию школ, садиков, систем теплоснабжения, а также обеспечение уличного освещения. Проект станет мощным вкладом в энергетическую стабильность нашего государства. Энергоэффективность - одно из ключевых направлений деятельности Минрегиона", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Пресс-служба Минрегиона также отмечает, что по состоянию на конец 2021 года совместные проекты Минрегиона и Всемирного банка дали возможность сократить потребление природного газа более чем на 27 миллионов кубометров, выбросы углекислого газа (CO2) - более 45 тысяч тонн в год, а также сэкономить более 26 гигаватт энергии.

"Энергоэффективность критически важна для будущего Украины. И мы рады приобщаться к развитию энергоэффективной Украины. Технические процессы по подготовке к реализации нового проекта Всемирного банка по муниципальной энергоэффективности в тесном сотрудничестве с Минрегионом должны завершиться в конце весны 2022 года. Убежден, это поможет украинским городам снизить уровень зависимости от топливно-энергетических ресурсов и сделает вклад в амбициозные цели Украины по противодействию изменению климата", - добавил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что парламент ратифицировал соглашение с ЕИБ о кредите в 300 млн евро на комплексную термомодернизацию общественных зданий.

Также Минрегионом были подписаны новые соглашения с ЕИБ и фондом "E5P" в рамках проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине". Речь идет о предоставлении гранта Украине в размере 4 млн евро от фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P), а также грантовую техническую помощь на сумму 4 млн евро от инвестиционной платформы соседства ЕС (NIP).

Кроме того, в рамках реализации проекта "Энергоэффективность в общинах" подписано соглашение между Кабмином, немецким государственным банком "кредитное учреждение для восстановления" (KfW), Житомирским и Запорожским городскими советами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирный банк Алексей Чернышов Министерство развития громад и территорий
NEWS
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы