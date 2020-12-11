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Минобороны закупило рекордное количество горючего для ВСУ за последние семь лет

Украина, Пятница 11 декабря 2020 14:55
Минобороны закупило рекордное количество горючего для ВСУ за последние семь лет
Фото: Андрей Таран (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В этом году Министерство обороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для нужд Вооруженных сил Украины. Результата удалось достичь без увеличения бюджетных ассигнований.

Об этом заявил глава Минобороны Андрей Таран, передает пресс-служба МОУ.

"Благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тыс. тонн горючего для нужд Вооруженных сил Украины", - сказал министр.

В сообщении подчеркивается, что благодаря изменению в подходах к закупкам ведомство смогло сполна воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты, и, таким образом, увеличить объемы закупок фактически на четверть.

"Дополнительные объемы горючего направлены на увеличение оперативных и стратегических резервов Вооруженных сил Украины по соответствующим направлениям", - сообщили в Минобороны.

Напомним, в начале декабря Министерство обороны Украины провело закупку военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставке. Это была первая прямая закупка без посредников.

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