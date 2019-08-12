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Минобороны РФ сообщило о гибели 23 военнослужащих сил Асада

Новости » Происшествия    12.08.2019 - 03:12
Минобороны РФ сообщило о гибели 23 военнослужащих сил Асада
Иллюстративное фото (flickr.com/Sulafa Khalil)

10 и 11 августа повстанцы атаковали позиции правительственных войск Сирии

В Сирии за два дня при отражении атак повстанческих подразделений в районе населенного пункта Икко погибли 23 военнослужащих правительственных войск Башара Асада, еще семь военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии российского Минобороны.

В военном ведомстве РФ утверждают, что 10 августа повстанцы атаковали позиции правительственных войск Сирии в районе населенного пункта Икко, в направлении Сукайк-Ачан, а 11 августа - в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн - Кафер-Нбуда.

Утверждается, что все атаки были отбиты сирийскими правительственными силами и правительственные войска ответно атаковали около 700 боевиков.

 Напомним, 11 августа правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы.

В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека в Лондоне заявили, что захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад. В боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон.

 

 

 

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