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У Міноборони відреагували на ідею скорочення деяких повноважень ТЦК

Київ, Субота 15 червня 2024 09:22
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У Міноборони відреагували на ідею скорочення деяких повноважень ТЦК Фото: у Міноборони відреагували на ідею скорочення повноважень ТЦК (zoda gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Рішення про скорочення та передачу деяких повноважень територіальних центрів комплектування не ухвалене. Проте обговорення щодо цього тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Лазуткін прокоментував ідею передачі деяких повноважень ТЦК цивільним органам. Речник Міноборони наголосив, що відповідного рішення ще немає.

"Поки що немає конкретного рішення, розмови тривають. Дійсно, зробити цей процес більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, є доволі привабливою ініціативою. Вона розглядається, вона опрацьовується", - зазначив він.

Речник наголосив, що поки немає іншої інформації про ймовірно скорочення повноважень ТЦК та передачі їх іншим органам.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно виник скандал в Одесі за участі ТЦК. Співробітники терцентру комплектування затримали на кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик. Під ТЦК з'їхалися машини "швидкої", а між медиками та військовими розпочалася бійка.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу через порушення громадського порядку.

Після цього нардеп Єгор Чернєв заявив, що у Верховній раді розглядають можливість обмеження деяких повноважень ТЦК, щоб передати їх цивільним органам.

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