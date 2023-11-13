ua en ru
Пн, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Міноборони спростували чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ

Понеділок 13 листопада 2023 22:55
UA EN RU
У Міноборони спростували чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ Фото: у Міноборони спростували чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Військово-політичне керівництво України не планує звільняти трьох командувачів Збройних сил, як про це писали ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.

У відомстві наголосили, що не коментують чутки чи неперевірену інформацію. Наразі всі працюють у штатному режимі, рішення обговорюють з Генеральним штабом ЗСУ.

"Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", - зазначили у Міноборони.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела написали про плани Міноборони звільнити трьох командувачів ЗСУ.

Йшлося про командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Журналісти писали, що питання відставки розглядають уже кілька місяців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Сергій Наєв Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом