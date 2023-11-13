У Міноборони спростували чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
Військово-політичне керівництво України не планує звільняти трьох командувачів Збройних сил, як про це писали ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.
У відомстві наголосили, що не коментують чутки чи неперевірену інформацію. Наразі всі працюють у штатному режимі, рішення обговорюють з Генеральним штабом ЗСУ.
"Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", - зазначили у Міноборони.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела написали про плани Міноборони звільнити трьох командувачів ЗСУ.
Йшлося про командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.
Журналісти писали, що питання відставки розглядають уже кілька місяців.
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