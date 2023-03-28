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У Міноборони Франції заявили, що подвоять постачання 155-мм снарядів для України

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Париж, Вівторок 28 березня 2023 12:52
У Міноборони Франції заявили, що подвоять постачання 155-мм снарядів для України Фото: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Франція подвоїть постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Очікується, що постачання будуть збільшені з кінця березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в інтерв'ю Le Figaro.

"Ми також надаватимемо наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоїмо постачання 155-мм снарядів, з кінця березня їх буде надаватися 2000 на місяць", - заявив глава Міноборони.

Лекорню також прокоментував терміни постачання зенітно-ракетного комплексу SAMP-T для України. За його словами, система ППО надійде "найближчим часом".

Міністр додав, що уряд Франції розглядає можливість збільшення фінансування фонду ЄС для допомоги України. За його словами, виділені Парижем 200 млн євро вже повністю використані.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Франції заявив, що темпи виробництва самохідних гаубиць Caesar пришвидшаться.

Також міністр оборони Франції повідомив, що його країна збільшить замовлення снарядів для Caesar, які передаються Україні.

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