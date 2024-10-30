В Мінкульті та прокуратурі відреагували на встановлення МАФу на території Лук’янівського заповідника

Міністерство культури та Шевченківська окружна прокуратура м. Києва відреагували на встановлення торговельної споруди на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, а саме на Алеї пам’яті захисників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні листи відомств.

Як відомо, встановлення МАФу викликало значне обурення серед активістів, ветеранів, родичів загиблих та громадськості, які організували акцію, щоб зупинити забудову.

Під час акції було зібрано понад 1000 підписів киян і родин загиблих героїв, а письмові звернення передали до Офісу президента, Міністерства культури, Міністерства у справах ветеранів, посольств США, Великої Британії, Німеччини та до Київської міської адміністрації. Мета звернень - не допустити паплюження пам'яті захисників України та знищення місць історичної значущості через незаконне встановлення торговельної споруди.

У Міністерстві культури наголосили, що територія Лук’янівського заповідника має охоронний статус національного значення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 928 від 03.09.2009. Заборонено будь-яке будівництво на цій території без дозволу Міністерства культури, і в електронній базі документів міністерства відсутні погодження чи дозвільна документація на встановлення будь-яких споруд.

У зв’язку з цим Міністерство культури звернулося до відповідних органів для перевірки та вжиття необхідних заходів, а також просить додатково інформувати їх про подальші дії щодо збереження культурної спадщини.

Шевченківська окружна прокуратура також оперативно відреагувала, звернувшись до суду з вимогою про арешт земельної ділянки Лук’янівського заповідника для припинення будь-яких будівельних робіт. Шевченківський районний суд м. Києва підтримав клопотання прокуратури, наклавши арешт і заборону на проведення робіт на території заповідника, оскільки дії, що відбуваються на цій земельній ділянці, стали предметом кримінального провадження.