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У Мінкульті анонсували створення меморіального військового кладовища та назвали терміни

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Київ, Четвер 23 березня 2023 15:55
У Мінкульті анонсували створення меморіального військового кладовища та назвали терміни Ілюстративне фото: у Мінкульті анонсували створення меморіального військового цвинтаря та назвали терміни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні вже восени цього року планують створити національне меморіальне військове кладовище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка на брифінгу.

"У нас є національний комплекс "Биківнянські могили", заповідник, що стоїть на виїзді з Києва на Броварському шосе. Це місце пам'яті, місце розстріляних під сталінськими репресіями українців, поляків. І ми думаємо, що цілком доречно поряд створити і місце пошани нашим загиблим військовим ", - Заявив міністр.

За його словами, такий варіант буде найшвидшим, оскільки заповідник належить до відання МКІП. При цьому його зобов'язалися покращити.

"Це місце пам'яті бійцям-героям боротьби за незалежність логічно поєднується з вшануванням пам'яті тих, кого розстріляли під час сталінських репресій. Такий підхід дозволить це зробити вже восени цього року", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві на Лисій горі планують збудувати військовий цвинтар. Таке рішення ухвалила Київська міськрада.

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