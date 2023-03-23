У Мінкульті анонсували створення меморіального військового кладовища та назвали терміни
В Україні вже восени цього року планують створити національне меморіальне військове кладовище.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка на брифінгу.
"У нас є національний комплекс "Биківнянські могили", заповідник, що стоїть на виїзді з Києва на Броварському шосе. Це місце пам'яті, місце розстріляних під сталінськими репресіями українців, поляків. І ми думаємо, що цілком доречно поряд створити і місце пошани нашим загиблим військовим ", - Заявив міністр.
За його словами, такий варіант буде найшвидшим, оскільки заповідник належить до відання МКІП. При цьому його зобов'язалися покращити.
"Це місце пам'яті бійцям-героям боротьби за незалежність логічно поєднується з вшануванням пам'яті тих, кого розстріляли під час сталінських репресій. Такий підхід дозволить це зробити вже восени цього року", - додав Ткаченко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві на Лисій горі планують збудувати військовий цвинтар. Таке рішення ухвалила Київська міськрада.
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