Министр Степанов не смог представить стратегию реформы медицины, - эксперт

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Вместо реальной стратегии с цифрами и расчетами все планы министерства сводятся к сохранению текущей ситуации

Если министр здравоохранения Максим Степанов и возглавляемый им Минздрав в ближайшее время не представят реальной стратегии с цифрами и расчетами, можно считать, что на реформе медицины в очередной раз поставили крест. Заявления министра, что "нам удалось восстановить то, что разрушалось 3 года" на фоне отсрочки реформы, скандалов с закупками, задержками обещанных 300% выплат врачам и неспособностью защитить медработников от коронавируса - звучат неубедительно.

Об этом написал директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк в блоге на "Цензор.НЕТ".

"В конце прошлой недели министр здравоохранения Максим Степанов, наконец, посетил заседание комитета ВР по вопросам здоровья нации и рассказал о судьбе медицинской реформы. Вот что услышали депутаты и все, кто следит за медреформой: медицинские учреждения будут дофинансированы на уровне 2019 года (так называемый "исторический бюджет"), Минздрав разработает протоколы лечения и стандарты медицинской помощи и отдельные механизмы финансирования для специализированных больниц, врачам поднимут зарплату, а реформа фактически откладывается до 1 января 2021 года. Что это значит для пациентов? Молитесь и платите, как и раньше", - отметил он.

По словам Миселюка, в целом все выглядит так, что вместо реальной стратегии с цифрами и расчетами все планы министерства сейчас сводятся к сохранению текущей ситуации (мы дадим вам столько, сколько вы привыкли получать) и доплат врачам. Расчет понятен: накануне местных выборов власть будет пытаться "задобрить" врачей.

"О том, что это чисто политическая история, говорят и озвученные Степановым цифры. По его словам, придется дофинансировать около 2,3 млрд грн, которые больницы недополучат из-за перехода на контракты с НСЗУ. Это чуть более 3% от запланированной суммы, то есть на самом деле вопрос не в финансах. В этом году расходы на медицину были увеличены до 72 млрд грн, из которых 20 млрд должно было идти на первичное звено медицины, остальные - на вторичную и специализированную. Плюс 15 млрд, выделенных на борьбу с коронавирусом. Степанов говорит, что расходы надо увеличить до 6% ВВП. И тут бы порадоваться, но на что пойдут эти деньги? На поддержку больной системы, которая не удовлетворяет пациентов, не устраивает врачей и требует от государства все больших затрат? Тут как с дырявым ведром: сколько ни вливай - все без толку", - резюмировал он.

Напомним, ранее глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук заявил, что несмотря на то, что Максим Степанов находится на посту уже почти три месяца, от него так никто и не смог получить никаких конкретных предложений по изменению второго этапа медицинской реформы.

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Автор: РБК-Украина