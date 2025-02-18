Міністр оборони Британії попередив про "нову еру загроз"

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що світ вступив у нову еру загроз. За його словами, це вимагає радикальних змін у системі оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі виступив в Лондоні в Інституті уряду, де обговорив майбутні виклики для оборонної політики країни та реформи Міністерства оборони.

Він зазначив, що кілька тижнів тому, коли він підтвердив свою участь у заході, він не міг передбачити, що геополітичні події, зокрема війна в Україні, привернуть таку увагу до його думок щодо змін у системі оборони.

"Рішення, які ми прийматимемо в найближчі тижні, визначать не лише результат конфлікту в Україні, а й безпеку нашого світу на багато поколінь уперед. І природа урядування передбачає роботу з такими викликами", - підкреслив він.

Міністр наголосив, що справжнє лідерство вимагає не лише вирішення поточних проблем, але й готовності до реформ для забезпечення безпеки в майбутньому. За його словами, сьогоднішня ситуація вимагає нового підходу до оборони.

"Ми вступили в нову еру загроз, і це вимагає нової ери для оборони", - заявив він, підкреслюючи необхідність модернізації оборонної стратегії Великої Британії.