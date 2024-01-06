Міністерство економіки обіцяє запуск морського страхування та зниження ставок у новому році

У 2024 році очікується зростання експорту товарів та послуг з України на 9%, а також запуск морського страхування, завдяки якому ставки фрахту значно знизяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем’єра - міністра економіки Юлію Свириденко.

За прогнозом Мінекономіки, за нинішніх умов у наступні роки експорт зростатиме і у наступні роки - на 19,4% у 2025, та 20,6% у 2026 році. Глобальна ж мета - повернути обсяги вивезення українських товарів та послуг на рівень 2021 року.

За словами Свириденко, фундамент для збільшення експорту вже закладено: у серпні Україна запустила альтернативний морський коридор, яким вивозиться зерно, метал та інші товари.

Завдяки цьому в грудні відносно листопада експорт морським транспортом збільшився на 30,7%, або на 7 млн 340 тисяч тонн. Зокрема, зріс експорт металу - на 40% напівфабрикатів та на 45,3% плоского прокату.

Важливим рішення для збільшення обсягів експорту стало запровадження унікального механізму страхування суден від воєнних ризиків, який дозволить здешевити вартість страхування перевезення зерна до 1-1,25%. Його Міністерство економіки напрацювало разом із міжнародними партнерами.

З боку України бюджетне покриття страхових гарантій відбувається через Експортно-кредитне агентство.

Як заявила Свириденко, механізм вже почав працювати: експортери можуть звертатися за покриттям ризиків до страхових компаній, з якими укладені угоди або напряму до страхового брокера Marsh McLennan.

Як відомо, тимчасовим коридором від серпня 2023 року на 400 суднах було експортовано близько 13 млн тонн продукції до 24 країн.

Водночас, досі не вирішеним було питання морського страхування, тому ставки страхування й зараз лишаються на високому рівні. У держбюджеті-2023 на створення страхового фонду було виділено 20 млрд грн ($547 млн), проте ці кошти так не використали.