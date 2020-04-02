В Минэнерго заявили о сокращении выбросов загрязняющих веществ в ряде городов

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Общие показатели по Киеву демонстрируют незначительное снижение по формальдегиду и диоксиду серы

Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявили о сокращении выбросов загрязняющих веществ в некоторых городах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, Минэнерго проанализировало тенденции состояния атмосферного воздуха в Украине с января 2020 года. Сейчас общих тенденций, характерных для всех городов Украины по сокращению выбросов в атмосферный воздух, не обнаружено.

В то же время в некоторых городах отмечаются тенденции, которые могут быть связаны с уменьшением нагрузки на окружающую среду.

"Имеют место тренды уменьшения средних концентраций диоксида азота в таких городах, как Кременчуг, Днепр, Кривой Рог и Харьков. Кстати, в Харькове и Кривом Роге такие тенденции наблюдаются и по показателям взвешенных веществ и формальдегида. Если в Кривом Роге показатели этих веществ превышают ПДК (последние 2 недели могут превышать 3-4 ПДК), то в Харькове все показатели, по которым осуществляются наблюдения, находятся в пределах нормы ", - указано в сообщении.

При этом общие показатели по Киеву демонстрируют незначительную тенденцию к снижению по формальдегиду и диоксида серы и увеличение концентраций диоксида азота.

"Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в этот период является автомобильный транспорт, промышленность и несанкционированное сжигание стерни на полях, листья и даже бытового мусора", - объясняют в министерстве.

Несмотря на то, что экономическая активность из-за карантина значительно сократилось, запрет пользования общественным транспортом привела к возросшего спроса на частный автотранспорт, влияющим на объем выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта. В городах, где из-за карантина и ситуацию с коронавируса значительно ограничена деятельность промышленных предприятий, может наблюдаться уменьшение загрязнения.

"К сожалению, несанкционированное сжигание остатков сухой травы, листьев и даже бытового мусора не уменьшилось в условиях карантина и создает дополнительные риски для местного населения. Минекоенерго напоминает о запрете такой деятельности, установлены штрафы и просит звонить полиции в случаях фиксации таких правонарушений", - говорится в сообщении.

Напомним, воздух над некоторыми городами в Европе очистилось после введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, о чем сообщило Европейское космическое агентство.

Как писало РБК-Украина, из-за введения карантинных мероприятий в связи с пандемией коронавируса качество воздуха в Париже и Парижском регионе улучшилась на 30 процентов, что является лучшим показателем за последние 40 лет.