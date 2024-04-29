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В Міненерго заявили, що минулорічний перегляд тарифу на світло допоміг додати 3 ГВт потужностей в систему

Понеділок 29 квітня 2024 19:18
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В Міненерго заявили, що минулорічний перегляд тарифу на світло допоміг додати 3 ГВт потужностей в систему Фото: завдяки минулорічному перегляду тарифу на світло енергосистема отримала 3 ГВт потужностей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Завдяки минулорічному перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника.

"Те незначне підняття тарифу, яке відбулося в 2023 році, дало змогу додати енергосистемі 3 ГВт, які дали нам можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон", - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що тоді була змога фінансово збалансувати економічно суб'єктів ринку електроенергії і за рахунок чого в них була достатня фінансова спроможність на відновлення після минулорічних атак.

Колісник наголосив, що зараз продовжується підрахунок збитків, які завдала росія своїми останніми атаками по енергосистемі.

Він додав, що вже зрозуміло, що фактично втрачено до 7 ГВт потужностей, які потрібно компенсувати шляхом відновлення об'єктів.

Раніше повідомлялось, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після

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Електроенергія Тарифи
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