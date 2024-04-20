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В Міненерго тривають дискусії щодо перегляду тарифу на світло в умовах пошкоджень енергосистеми

Субота 20 квітня 2024 20:40
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В Міненерго тривають дискусії щодо перегляду тарифу на світло в умовах пошкоджень енергосистеми Фото: в Міненерго тривають дискусії щодо перегляду тарифу на світло в умовах пошкоджень енергосистеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

В Міністерстві енергетики тривають дискусії щодо перегляду тарифу на електроенергію для населення в умовах руйнувань в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Світлану Гринчук.

"Сьогодні рішення (щодо перегляду тарифу на електроенергію, - ред.) ще не прийнято, ще тривають підрахунки, тривають дискусії. Водночас хочу нагадати, що в нас діє пільговий механізм для побутових споживачів", - сказала вона.

Гринчук наголосила, що цей механізм скасовувати ніхто не збирається і дія покладених на ключові енергокомпанії ("Енергоатом" та "Укргідроенерго", - ред.) буде продовжуватися.

"Водночас можливе незначне підвищення тарифів, але це зараз тільки обговорюється. Якщо воно і буде, то воно буде достатньо незначним для споживачів і буде продовжувати дію пільгового механізму, який компенсує вартість електроенергії для побутових споживачів", - підсумувала заступниця міністра енергетики.

Раніше в Раді заявляли, що тариф на світло для побутових споживачів має покривати собівартість виробництва електроенергії.

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