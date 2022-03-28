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Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию

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Понедельник 28 марта 2022 19:06
Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию Минэнерго просит украинцев по возможности оплачивать счета за электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министерство энергетики призывает украинцев по возможности рассчитываться за потребленную электроэнергию, что позволит энергосистеме страны продолжить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Германа Галущенко в интервью ЕП.

"Важно, чтобы те регионы, где люди имеют возможность платить за энергоснабжение, не пренебрегали своими обязательствами, потому что поддержка энергосистемы очень важна сегодня", - сказал Галущенко.

Он добавил, что в целом во время войны расчеты за электроэнергию упали на 60%. Это касается как населения, так и бизнеса.

В соответствии энергокомпании не имеют средств на закупку топлива, ремонты и выплату заработной платы энергетикам.

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Минэнерго Электроэнергия
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