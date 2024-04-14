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У Міненерго пояснили важливість "холодного зупину" Запорізької АЕС

Енергодар, Неділя 14 квітня 2024 13:18
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У Міненерго пояснили важливість "холодного зупину" Запорізької АЕС Фото: у Міненерго пояснили пояснили важливість "холодного зупину" ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Запорізька атомна електростанція перевела шість реакторів у стан "холодного зупину". Це важливо для уникнення ядерної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики України.

Як зазначає міністерство, під час холодної зупинки, якщо відведення тепла переривається з будь-якої причини, існує додатковий запас реагування в кілька днів, перш ніж охолодження ядерного палива в реакторі може бути порушено.

Також у такому стані реактори АЕС потребують менше води для охолодження, ніж під час гарячої зупинки.

У Міненерго зазначає, що проблема з водою стала гострішою, коли окупанти зруйнували дамбу Каховської ГЕС влітку 2023 року.

Додамо, що "холодна зупинка" ядерного реактора - це стан, коли реактор заглушений при низькому тиску і низькій температурі охолоджуючої води. У такому стані АЕС не генерує електроенергію.

Передісторія

Варто зазначити, що Запорізька атомна станція - це найбільша АЕС в Європі. Вона була окупована росіянами на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Окупанти використовують станцію у військових цілях.

За час окупації ЗАЕС не одноразово вимикалася від ліній, які сполучають її з українською енергетикою.

Нещодавно в МАГАТЕ повідомили, що Запорізька атомна електростанція перевела всі реактори у стан "холодного зупину". 13 квітня останній блок перевели у цей стан.

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Запорізька АЕС Міненерго АЕС
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