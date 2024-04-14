У Міненерго пояснили важливість "холодного зупину" Запорізької АЕС

Запорізька атомна електростанція перевела шість реакторів у стан "холодного зупину". Це важливо для уникнення ядерної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики України.

Як зазначає міністерство, під час холодної зупинки, якщо відведення тепла переривається з будь-якої причини, існує додатковий запас реагування в кілька днів, перш ніж охолодження ядерного палива в реакторі може бути порушено.

Також у такому стані реактори АЕС потребують менше води для охолодження, ніж під час гарячої зупинки.

У Міненерго зазначає, що проблема з водою стала гострішою, коли окупанти зруйнували дамбу Каховської ГЕС влітку 2023 року.

Додамо, що "холодна зупинка" ядерного реактора - це стан, коли реактор заглушений при низькому тиску і низькій температурі охолоджуючої води. У такому стані АЕС не генерує електроенергію.