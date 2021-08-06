Минэнерго хочет уменьшить расходы на ремонты электросетей на 60% ради снижения тарифа, - эксперт
Популистские намерения Кабмина направить средства по ремонту электросетей на снижение тарифа на электроэнергию для населения создает реальную угрозу блэкаутов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
"Следуя за популистскими предложениями решения проблемы тарифов, Кабмин может создать еще большую проблему - реальную угрозу блэкаутов из-за отсутствия обновления сетей и остановки интеграции с энергосистемой Европы, к чему шла страна более 4 лет", - отметил Омельченко.
Он добавил, что предложение Министерства энергетики предусматривает уменьшение расходов на ремонт и замену электросетей на 6 млрд грн или на 60%.
"Не секрет, что состояние наших сетей критическое. Их изношенность составляет 70%, а как следствие - высокая аварийность, потери электроэнергии, дорогие присоединения к сетям. Они уже давно нуждаются в качественной и системной модернизации. Но долгое время на это не хватало средств. Сейчас же когда средства появились благодаря реформе тарифообразования, их снова хотят забрать", - подчеркнул он.
Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.
Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.
Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт.час при рыночной цене свыше 4 грн/кВт.час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.
По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги отопления и природный газ.
Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.
Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.