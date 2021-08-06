Минэнерго хочет уменьшить расходы на ремонты электросетей на 60% ради снижения тарифа, - эксперт

Популистские намерения Кабмина направить средства по ремонту электросетей на снижение тарифа на электроэнергию для населения создает реальную угрозу блэкаутов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Следуя за популистскими предложениями решения проблемы тарифов, Кабмин может создать еще большую проблему - реальную угрозу блэкаутов из-за отсутствия обновления сетей и остановки интеграции с энергосистемой Европы, к чему шла страна более 4 лет", - отметил Омельченко. Он добавил, что предложение Министерства энергетики предусматривает уменьшение расходов на ремонт и замену электросетей на 6 млрд грн или на 60%. "Не секрет, что состояние наших сетей критическое. Их изношенность составляет 70%, а как следствие - высокая аварийность, потери электроэнергии, дорогие присоединения к сетям. Они уже давно нуждаются в качественной и системной модернизации. Но долгое время на это не хватало средств. Сейчас же когда средства появились благодаря реформе тарифообразования, их снова хотят забрать", - подчеркнул он.