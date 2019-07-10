Минэнерго готово пересмотреть Энергобаланс для снижения тарифа НЭК "Укрэнерго"

Фото: Ольга Буславец (facebook.com minenergou)

В Минэнерго ждут предложений от "Укрэнерго" или НКРЭКУ

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины готово пересмотреть текущий Энергетический баланс в сторону снижения доли возобновляемых источников энергии при условии, что с такой инициативой выступит НЭК "Укрэнерго" или Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом заявила заместитель министра энергетики Ольга Буславец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

"С 1 июля мы работаем по новым правилам и по новому порядку, который заюстирован, который регламентирует процедуру формирования прогнозного баланса. По этому порядку инициировать такое изменение может оператор системы передачи, если по его мониторингу есть определенные отклонения в структуре производства либо потребления. На сегодняшний момент такой инициативы от системного оператора нет. Подобной инициативы нет и от Регулятора с точки зрения уточнения объемов с целью расчета компенсации «зеленым» и, в последствии, тарифа на передачу. Поэтому, если такие будут обращения в министерство, мы в соответствии с новыми правилами и порядками рассмотрим это предложение", - отметила она.

Как сообщается, по мнению экспертов, необходимо откорректировать текущий Прогнозный баланс, снизив в нем долю возобновляемых источников энергии, что позволит существенно снизить тарифы на электроэнергию для конечных потребителей.

Как писали СМИ, в новом рынке "Укрэнерго" получило два отдельных тарифа - собственно на передачу (вырос с 0,07 до 0,34 грн/кВт-час) и диспетчерское управление (0,89 коп/кВт-час). В целом рост составил свыше 400%. Правда, здесь следует отметить, что в тариф на передачу перенесены средства на оплату "зеленых". Но даже с учетом этого, госкомпания получила огромный финансовый ресурс.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на ближайшем заседании планирует утвердить для НЭК "Укрэнерго" новый тариф на передачу электрической энергии на второе полугодие. Соответствующий документ, которым предусматривается с 1 августа 2019 года тариф на передачу на уровне 312,14 грн/МВт-ч, внесен в повестку дня запланированного на 12 июля заседания. Предлагаемый тариф на 10,2% меньше тарифа, установленного постановлением №954 (347,43 грн/МВт-ч).