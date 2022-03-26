В Минэкономики советуют работодателям не увольнять беженцев, оказавщихся за границей

В Министерстве экономики советуют работодателям не увольнять людей, выехавших из Украины из-за войны. Люди могут продолжать работать удаленно или им можно предоставить отпуск без сохранения заработной платы.

Как отмечается в сообщении, законодательством о труде не предусмотрена обязанность работника сообщать работодателю о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, нуждающимся во временной защите.

"Несмотря на сверхсложную ситуацию на территории Украины, по нашему мнению, работники, которые не выходят на работу вследствие обстоятельств, связанных с боевыми действиями, либо те, которые не имеют возможности выходить на работу в связи с опасностью для жизни и здоровья, не подлежат автоматическому увольнению или, например, за прогул без уважительной причины. Указанное обусловлено необходимостью сохранения жизни и здоровья таких работников и их семей и считается как отсутствие на работе по уважительным причинам", - говорится в сообщении.

Если с таким работником отсутствует связь, до выяснения причин и обстоятельств его отсутствия за ним сохраняются рабочее место и должность, трудовые отношения не прекращаются, однако время таких неявок не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный отпуск, и в общем случае не подлежит оплате, сообщили в министерстве.

"В случае, если специфика выполнения работы предполагает возможность ее осуществления удаленно, с помощью информационно-коммуникационных технологий, работодателю целесообразно принять решение о переводе работника на дистанционную работу", - отметили в министерстве.

Если специфика выполнения работы не позволяет выполнять ее удаленно, такому работнику может быть оформлен простой, предоставлен отпуск без сохранения заработной платы или с ним может быть временно приостановлен трудовой договор (что не является увольнением), говорится в разъяснении.