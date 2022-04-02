Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины в первом квартале на 16%

Падение валового внутреннего продукта Украины (ВВП) из-за войны в первом квартале 2022 года прогнозируется на уровне 16%. В целом за год экономика может сократиться на 40%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

"Российская агрессия против Украины коренным образом изменила нашу экономику. Наш прогноз снижения ВВП в первом квартале 2022 года составляет 16%, а общегодовое падение может достичь 40%. Больше всего пострадали те отрасли, в которых невозможна дистанционная работа. Это, в частности, авиационные, морские перевозки, сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями", - отметил первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

В то же время он добавил, что в течение последних 10 дней экономика в целом начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе, а аграрии начали посевную.

По его словам, в процессе восстановления экономики Украины, которая пострадала в результате российской агрессии, Министерство экономики Украины особое внимание будет уделять поддержке отраслей, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность граждан и укрепляют обороноспособность государства. Речь идет о сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, розничной торговле, коммунальных и энергетических услугах, производстве, работающих над мобилизационными заказами.