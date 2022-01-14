Минэкономики пересчитало цены на бензин на АЗС по формуле "Роттердам+"

Министерство экономики повысило предельную цену на бензин и дизельное топливо на АЗС на 0,95-1,34 грн/л в соответствии с формулой "Роттердам+" - цена на бензин в порту Роттердам плюс доставка в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,92 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 32,16 грн/литр. По сравнению с началом января средняя цена на бензин увеличена на 0,95 грн/литр, на ДТ - на 1,34 грн/литр.

