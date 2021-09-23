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Минэкономики назвало отрасли с наибольшей долей "тени"

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Украина, Четверг 23 сентября 2021 13:01
Минэкономики назвало отрасли с наибольшей долей "тени" Фото: Минэкономики обновило данные по теневой экономике Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уровень теневой экономики в Украине по методу убыточности предприятий в первом квартале 2021 года составил 25% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. По сравнению с первым кварталом 2020 года (38%) уровень существенно снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики.

Минэкономики назвало отрасли с наибольшей долей &quot;тени&quot;

Наиболее существенным уменьшение доли теневого сектора было в ВЭД "Оптовая и розничная торговля" (на 11 п. п. до 23% от объема ВДС в ВЭД), в перерабатывающей промышленности (на 10 п. п. до 30%), в добывающей промышленности (на 9 п.п. до 38%) и в ВЭД "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" (на 9 п. п. до 44% соответственно).

Увеличение доли теневой экономики показали ВЭД "Финансовая и страховая деятельность" (на 5 п. п. до 37% от объема ВДС в ВЭД) и ВЭД "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" (на 3 п. п. до 29% соответственно).

Минэкономики назвало отрасли с наибольшей долей &quot;тени&quot;

Как сообщало РБК-Украина, уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2021 года составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. По сравнению с данными за 2020 год уровень не изменился.

Напомним, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п. п. больше показателя 2019 года (27%).

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