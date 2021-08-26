ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 13:51
Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп Фото: мораторий на экспорт лома в Украине (twitter.com)
Автор: Наталия Гурковская

Установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, Минэкономики необходимо срочно ввести запрет на экспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Николаенко.

"Для меня удивительно, что не работают пошлины, потому что мы их продлевали. Видимо, это связано в первую очередь с высокой ценой на металл, и их размер не является достаточным для того, чтобы предотвратить экспорт. Минэкономики нужно срочно проводить с металлургами совещание и определить объемы, периоды. Возможно, на какой-то момент ограничивать вообще вывоз", - сказал Николаенко.

По его мнению, Украина должна защитить отечественных металлургов, которые уже начали ощущать дефицит металлолома, являющегося для них стратегическим сырьем, из-за его массового экспорта в последние месяцы.

"Мы можем и должны защищаться. Я изучу этот вопрос и предложу профильному министерству, профильному министру как можно быстрее его рассмотреть, на этой неделе", - пообещал Николаенко.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что власть должна немедленно запретить экспорт лома, иначе металлурги останутся без сырья и вынуждены будут сокращать производство.

Напомним, согласно данным Гостаможни, внешние поставки украинского металлолома начали расти с середины весны: в апреле они составил 38 тыс. тонн, в мае - 60 тыс. тонн, в июне этот показатель побил рекорд - 85 тыс. тонн.

Читайте РБК-Украина в Google News
экспорт металлолома
NEWS
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
DAILY
Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет
Александр Белоусфинансовый редактор Независимость в цифрах. Как изменилась экономика Украины за 30 лет