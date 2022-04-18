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В Минагрополитики не видят оснований для критического роста стоимости продуктов

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Украина, Понедельник 18 апреля 2022 15:33
В Минагрополитики не видят оснований для критического роста стоимости продуктов Фото: продукты Украине не должны критически подорожать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На продукты, которые имеют существенную социальную значимость, - сахар, крупы, мука, подсолнечное масло - введено регулирование цен. Поэтому сейчас оснований для критического роста стоимости продуктов в масштабах страны нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.

"Где-то может возникнуть временный дефицит из-за бомбардировок или срыва логистических цепочек, но в целом предпосылок нет", - сказал он.

Также, по словам Высоцкого, сейчас почти во всех областях Украины продолжается посевная - засеяно более 1,5 млн га. А учитывая то, что исторически мы 70% продукции экспортировали, все равно нужно активно работать над экспортом, поскольку Украина физически не сможет потребить всю эту продукцию на внутреннем рынке.

"До войны экспорт аграрной продукции составил 40% от всего экспорта нашего государства. Сейчас, учитывая значительное сокращение отрасли, экспорт аграрной продукции может увеличиться даже до 70%. Поэтому это будет один из основных китов поддержки экономики. Аграрии сделают все, чтобы эти ожидания реализовать и помочь украинской экономике", - отметил Тарас Высоцкий.

Он отметил, что запасов продовольствия или кормов для бесперебойного производства продовольствия достаточно - в среднем их есть на два года, а по некоторым позициям значительно больше.

"Мы надеемся на скорейшую победу, но при необходимости можем держать продовольственную оборону длительно. И это без учета нового урожая, который уже потенциально можно будет этим летом собирать", - сказал он.

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