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У Мінагрополітики назвали область України з найдорожчою землею

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Україна, Субота 04 березня 2023 09:28
У Мінагрополітики назвали область України з найдорожчою землею Фото: Найдорожча земля в Україні в Івано-Франківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня ціна 1 га землі в Україні становить 39 тис. грн. Такий показник отримано на основі 125 397 угод із продажу землі за площею у 284 483 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

У лютому 2023 року гектар землі за договорами купівлі-продажу найвище оцінювався в Івано-Франківській області - 167 900 грн, Львівській - 128 143 грн, Київській - 74 573 грн, Вінницькій - 60 805 грн, Закарпатській - 50 264 грн.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 153 659 земельних угод за площею в 344 061 га.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

  • Харківська область (40,8 тис. га),
  • Дніпропетровська область (31,5 тис. га),
  • Полтавська область (28,5 тис. га);
  • Кіровоградська область (28,3 тис. га);
  • Хмельницька область (21,5 тис. га).

За період війни із 24 лютого 2022 року по сьогодні укладено 52 693 угоди на ринку землі. Вони охоплюють площу в 99 534 га.

Нагадаємо, за оцінками Мінагрополітики втрати сільського господарства України через війну можуть становити близько 40 млрд доларів.

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Ринок землі Міністерство аграрної політики
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