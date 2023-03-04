У Мінагрополітики назвали область України з найдорожчою землею

Середня ціна 1 га землі в Україні становить 39 тис. грн. Такий показник отримано на основі 125 397 угод із продажу землі за площею у 284 483 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики .

У лютому 2023 року гектар землі за договорами купівлі-продажу найвище оцінювався в Івано-Франківській області - 167 900 грн, Львівській - 128 143 грн, Київській - 74 573 грн, Вінницькій - 60 805 грн, Закарпатській - 50 264 грн.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 153 659 земельних угод за площею в 344 061 га.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:

Харківська область (40,8 тис. га),

Дніпропетровська область (31,5 тис. га),

Полтавська область (28,5 тис. га);

Кіровоградська область (28,3 тис. га);

Хмельницька область (21,5 тис. га).

За період війни із 24 лютого 2022 року по сьогодні укладено 52 693 угоди на ринку землі. Вони охоплюють площу в 99 534 га.