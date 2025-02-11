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В Мін'юсті розповіли, коли мають показати ЄС перші покращення в судовій системі України

Вівторок 11 лютого 2025 11:18
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В Мін'юсті розповіли, коли мають показати ЄС перші покращення в судовій системі України Фото: заступник Міністра юстиції Олександр Банчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Україні необхідно завершити набір нових суддів та судову реформу. Адже невдовзі Євросоюз буде оцінювати реалізацію цих реформ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник Міністра юстиції Олександр Банчук.

Банчук зазначив, що в українців є певна недовіра суспільства до всієї держави, а не лише до судової системи. Він вважає, що така недовіра має історичне коріння.

"Ми, українці, протягом століть не мали своєї держави. Будь-яка держава, яка була на цій території протягом століть до 1991-го року, крім короткого періоду у 1917-1920 роках, це була чужа держава, або це була імперія, а ми були частиною імперії. І зрозуміло, що ніякої довіри не було, бо це не твоє", - каже він.

На його думку, наразі на рівні Конституції в нас все закладено для того, щоб мати найпрогресивнішу систему правосуддя, і залишилося кілька кроків щодо її реалізації.

" Це все вже закладено в законах. Нам потрібно просто дочекатися результатів. Зараз потрібно, щоб функціонувала антикорупційна інфраструктура – НАЗК, НАБУ, САП. Друга річ. Ми маємо завершити набір нових суддів і Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила набір на 1800 посад у місцевих судах, 550 посад у апеляційних судах. Я дуже сподіваюся, що все буде проведено якісно", - зауважив заступник.

За його словами, е досить складно зробити в умовах воєнного стану.

"У нас є 5 років для того, щоб ми приєдналися до ЄС. Ті плани, які закладаються в проєкті Дорожньої карти, ми маємо виконати до 2027 року. Тобто ми маємо тактичні кроки реалізувати в системі правосуддя і прокуратури. Бо далі ЄС буде оцінювати реалізацію цих реформ і на кінець 2027 року ми маємо сформувати оновлену систему правосуддя", - підкреслив він.

Нагадаємо, у липні 2023 року Верховна рада ухвалила закон про відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду. Прийняття закону є важливою євроінтеграційною ініціативою для виконання однієї з рекомендацій Єврокомісії до членства України у блоці.

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