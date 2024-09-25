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Мінʼюст просить ВАКС конфіскувати активи російських бізнесменів в Україні

Середа 25 вересня 2024 16:25
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Мінʼюст просить ВАКС конфіскувати активи російських бізнесменів в Україні Фото: Мінʼюст просить ВАКС конфіскувати активи російських бізнесменів в Україні (Уніан)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство юстиції України 25 вересня подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкцій і стягнення в дохід держави низки активів, які належать російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену, Андрію Косогову та компанії Rissa Investments Limited.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Мінʼюст просить ВАКС стягнути в дохід держави такі активи:

  • 82,1086% від загальної кількості акцій ПрАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування";

  • 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ "Альфа-Лізинг Україна", ТОВ "Паритет Фінанс", ТОВ "Сенс Діджитал", ТОВ "Універсальна лізингова компанія "АЛЬФА", якими опосередковано володіють Фрідман, Авен і Косогов;

  • 100% від загальної кількості акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи";

  • 100% частки статутного капіталу ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ «Потужність", ПП "ІВА", ДП "НОВА.КОМ";

  • 3,343445 % від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО", якими опосередковано володіє компанія Rissa Investments Limited.

Михайло Фрідман та його партнери є засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Rissa Investments Limited є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, РФ та Грузії, та разом із компанією Rissa Investments Limited утворюють групу компаній "Боржомі".

Наприкінці 2022 року за позовом БЕБ суд заарештував і передав до АРМА корпоративні права власників холдингу IDS Ukraine, до якого входять Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія IDS та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

Вони виробляють мінеральні води під брендами "Моршинська", "Миргородська", "Моршинська Лимонада", енергетик "Воля", а також води Aqua Life та "Аляска".

За підсумками конкурсу, проведеного в лютому 2023 року, управителем арештованих корпоративних прав стала компанія "Карпатські мінеральні води" – один із трьох найбільших гравців українського ринку води. Вона належить підприємцеві Сергію Устенку, який має завод у селі Струтин на Львівщині.

Проте за півтора року новий управитель через бюрократичну тяганину досі не зміг взяти "Моршинську" під своє крило.

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