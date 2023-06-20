У Милівській громаді постраждалі від підриву Каховської ГЕС почали отримувати допомогу від Фонду Ахметова

До Милівської громади, що у Херсонській області, надійшло 2 тисячі продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова. Наразі їх отримують люди, постраждалі від наслідків підриву Каховської ГЕС та евакуйовані з зони підтоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

У кожному наборі - продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом для мешканців Херсонської області, які були змушені евакуюватися із затоплених районів, і які постраждали від наслідків підриву Каховської ГЕС, Фонд Ріната Ахметова спрямував уже понад 10 тисяч продуктових наборів.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.