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У Милівській громаді постраждалі від підриву Каховської ГЕС почали отримувати допомогу від Фонду Ахметова

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Вівторок 20 червня 2023 18:49
У Милівській громаді постраждалі від підриву Каховської ГЕС почали отримувати допомогу від Фонду Ахметова Фото: у Милівській громаді постраждалі від підриву Каховської ГЕС почали отримувати допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

До Милівської громади, що у Херсонській області, надійшло 2 тисячі продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова. Наразі їх отримують люди, постраждалі від наслідків підриву Каховської ГЕС та евакуйовані з зони підтоплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

У кожному наборі - продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом для мешканців Херсонської області, які були змушені евакуюватися із затоплених районів, і які постраждали від наслідків підриву Каховської ГЕС, Фонд Ріната Ахметова спрямував уже понад 10 тисяч продуктових наборів.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Підрив Каховської ГЕС

Російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Епіцентром вибуху стала машинна зала, окупанти ретельно готувалися і двічі мінували станцію перед підривом.

У результаті 150 тонн нафти вилилися разом із величезною кількістю води, затопивши Херсонську область та деякі райони Миколаївської області. А у Дніпропетровській області, навпаки, виникли проблеми з водою.

Цей теракт спричинив масштабну екологічну катастрофу, через яку як мінімум два природні парки національного значення - "Нижньодніпровський" і "Кам'янка Січ" у Херсонській області можуть зникнути назавжди. Детальніше про наслідки підриву ГЕС для екології - читайте у матеріалі.

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