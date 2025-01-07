"Мілан" переміг "Інтер" завдяки неймовірному камбеку і виграв Суперкубок

"Мілан", проявивши неймовірний характер та волю до перемоги, здолав земляків з "Інтера" у принциповому суперкубковому дербі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Італія, Суперкубок

"Інтер" – "Мілан" – 2:3

Голи: Лаутаро Мартінес 45+1, Таремі 47 – Ернандес 52, Пулішич 80, Абрахам 90+3

"Інтер" перемагав у трьох попередніх Суперкубках Італії й був надзвичайно близький, щоб взяти четвертий поспіль. Але не судилося.

У доволі рівному першому таймі обидві міланські команди грали дуже обережно. І коли здавалося, що на перерву суперники підуть за нулів на табло, рахунок все ж було відкрито. У компенсований до стартового тайму час Лаутаро Мартінес після передачі Таремі вивів "Інтер" уперед, забивши класичний гол у роздягальню.

Щойно відновилася гра, "Мілан" побіг відіграватись. Але напоровся на контратаку і пропустив вдруге. На 47-й хвилині забив вже сам Таремі, скориставшись асистом Де Врея.

Втім, "Мілан" швидко скоротив відставання. Через сім хвилин Тео Ернандес оживив інтригу. Француз зі стандарту метрів із 19-ти пробив у правий нижній від голкіпера "Інтера" кут. Зоммер гадав і запізнився зі стрибком.

Після голу "россонері" продовжували тиснути і свого домоглися. За десять хвилин до свистка рахунок зрівняв Пулішич. А Ернандес до голу додав асист.

І вже в компенсований час "Мілан" вирвав перемогу. Героєм став Теммі Абрахам, який вийшов на поле на 77-й хвилині. Англієць успішно зіграв на добиванні. Йшла 90+3 хвилина.

Так під керівництвом щойно призначеного португальського наставника Сержіу Консейсау "россонері" здобули дві вольові перемоги і виграли трофей. Гравці "Мілана" проявили характер і домоглися дуже ефектної перемоги над принциповим суперником.