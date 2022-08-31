Мик Шумахер потеряет поддержку "Феррари" после сезона-2022, – СМИ

Дальнейшие перспективы пилота Мика Шумахера в Формуле-1 и команде "Хаас", в частности, остаются туманными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport .

В конце года немецкий гонщик потеряет статус запасного пилота "Феррари". Итальянская конюшня не заинтересована в продолжении сотрудничества с сыном 7-кратного чемпиона Формулы-1.

Шумахер-младший после сезона-2022, вероятнее всего, завершит 3-летний период сотрудничества с "Феррари". Он стал юниором академии Скудерии после триумфа в чемпионате Формулы-3. Итальянская конюшня помогла немцу трудоустроиться в "Хаасе".

Однако теперь "Феррари" потеряло интерес к Шумахеру. Скудерия заключила долгосрочные контракты с обоими пилотами – Леклером и Сайнсом. Партнерские же отношения с "Альфа Ромео" тоже не помогут, поскольку тамошние гонщики Боттас и Чжоу имеют соглашения на 2023 год.

"Хаас" до сих пор не объявил своего решения относительно Шумахера-младшего. На его место пресса начала сватать бывшего гонщика команды Антонио Джовинацци. Среди вариантов для Шумахера называют "Альпин" и "Уильямс".

Нынешний сезон Формулы-1 стал вторым для германского пилота. В этом году он набрал первые очки в Королевской автогонке. Шумахер финишировал 8-м в Сильверстоуне и приехал 6 на Гран-при Австрии.