Михайлюк із дріб'язком хвилин узяв участь в розгромі "Мемфіса" в НБА: хайлайти українця

Зірка збірної України Святослав Михайлюк у складі "Бостон Селтікс" доклався до розгрому "Мемфіс Гріззліс" у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Українець вкотре опинився на лаві запасних "Селтікс". Натомість стартову п'ятірку господарів арени "Ті-Ді Гарден" сформували Холідей, Вайт, Порзінгіс, Хорфорд і Тейтум.

Перебіг подій на паркеті згодом дозволив Джо Маззуллі використати і резервістів. Зокрема, Михайлюк отримав майже 7 ігрових хвилин. За відведений час оборонець з навиками форварда набрав 6 очок, зробив 2 підбирання і віддав 3 передачі.

За статистичним показником "плюс-мінус" результат українця виявився позитивним (+11), а "Бостон" здобув надупевнену домашню перемогу над "Мемфісом" (131:91). Михайлюк 5 разів кидав із гри, але влучними виявилися лише дві спроби універсала. Резервіст "Селтікс" кидав виключно з-за "дуги".

Святослав Михайлюк у сезоні 2023/24

Влітку відхилив пропозицію афінського "Панатінаїкоса". У вересні підписав негарантований контракт із "Бостоном" на 1 рік. Угода стала постійною перед стартом сезону, а зарплата українця тоді зросла до 1,17 млн доларів.

Михайлюк непогано себе проявив у передсезонних матчах. Найрезультативніший поєдинок зіграв проти "Філадельфії" (15 очок). На офіційному рівні він дебютував за "Бостон" проти "Вашингтона" 30 жовтня (3 очки та 1 асист за 5 хвилин у грі).

Нинішній сезон – шостий для українця на рівні НБА. Актуальні середні цифри – 2.8 очки, 0.9 підбирань, 0.5 передач, 0.3 перехоплень за 7.6 хвилин у грі. На початку січня отримав гарантований контракт від "Селтікс" до кінця сезону та заробить загалом 2 млн "зелених".