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Мифы о ТКГ являются частью информационной агрессии России, - Резников

Киев, Пятница 18 сентября 2020 10:34
Мифы о ТКГ являются частью информационной агрессии России, - Резников
Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex.reznikoff)
Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников рассказал о распространении мифов о Трехсторонней контактной группе (ТКГ) со стороны России. Он рассказал, какие именно.

Об этом Резников заявил в Раде.

Он отметил, что главный миф о ТКГ то, что она наделена полномочиями, которых не имеет. Он отметил, что ТКГ - это площадка, где происходит обсуждение гуманитарных вопросов, вопросов безопасности.

"Решения принимаются только президентом и парламентом как единственным законодательным органом. Именно парламент может принять специальный закон, проводить или не проводить выборы на неподконтрольных территориях после их деоккупации и каким образом",- сказал Резников.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что официальный Киев не отказывался от "формулы Штайнмайера", и назвал ее сложной для реализации на практике.

Отметим, данная формула фактически уточняет пункт минских соглашений о введении особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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