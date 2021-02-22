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В МИД не ждут быстрой реакции России на санкции против Медведчука

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 14:50
В МИД не ждут быстрой реакции России на санкции против Медведчука Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел не ожидает быстрой реакции от Российской Федерации на введение санкций против Виктора Медведчука. Однако такое решение повлияет на позицию и действия РФ.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала "Прямой".

По его словам, сейчас Украина вновь вернется в топ-темы российской пропаганды.

"Российская пропаганда точно первой отреагирует, на мой взгляд. Я не думаю, что будет какая-то быстрая реакция России - мы, собственно, это увидели на примере закрытия телеканалов, которые де-факто принадлежали господину Медведчуку. Но то, что это повлияет на позицию России и на их действия в среднесрочной перспективе - это точно", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что сейчас нет смысла гадать, какой будет реакция РФ. Украина должна быть готова к любому развитию событий.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, Украина ввела санкции против Медведчука и его жены. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Ранее РБК-Украина писало, что означают введенные санкции против Медведчука.

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Новости Украины Политика Виктор Медведчук Российская Федерация Дмитрий Кулеба Санкции
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