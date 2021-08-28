МИД: среди эвакуированных сегодня из Кабула - 80 украинцев

Фото: сегодня из Афганистана эвакуировали 80 украинцев (president.gov.ua)

Сегодня, 28 августа, тремя самолетами в Украину прибыло около 360 эвакуированных из Афганистана. Среди них примерно 80 граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина в ходе брифинга в аэропорту.

Он отметил, что точные данные по эвакуированных обнародуют после процедуры проверки документов. "Сегодня планируется посадка трех бортов, где есть около 360 человек. По предварительной информации Министерства обороны, на борту 80 граждан Украины. Есть граждане, которые имеют вид на жительство в Украине", - пояснил Енин.