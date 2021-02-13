МИД: Россия не может быть "посредником" в конфликте на Донбассе, который она развязала

Настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия с первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины .

Украинские дипломаты отмечают, что Россия почти семь лет назад начала необъявленную войну против Украины, аннексировав Крым и розвязав конфликт на Донбассе.

"Российское военное присутствие на оккупированной части Донбасса продолжается по сей день. Незаконное пересечение неконтролируемого правительством Украины участка украинско-российской границы транспортными эшелонами и военной техникой для усиления и ротации вооруженных формирований РФ стали постоянной практикой", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Россия сознательно не выполняет договоренности, достигнутые в "нормандском формате", а также Минские договоренности.

"Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие России в продолжающемся на востоке Украины в вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу", - отмечают в МИД.