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МИД: Россия не может быть "посредником" в конфликте на Донбассе, который она развязала

Новина українською → Суббота 13 февраля 2021 23:34
МИД: Россия не может быть "посредником" в конфликте на Донбассе, который она развязала Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роли России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия с первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Украинские дипломаты отмечают, что Россия почти семь лет назад начала необъявленную войну против Украины, аннексировав Крым и розвязав конфликт на Донбассе.

"Российское военное присутствие на оккупированной части Донбасса продолжается по сей день. Незаконное пересечение неконтролируемого правительством Украины участка украинско-российской границы транспортными эшелонами и военной техникой для усиления и ротации вооруженных формирований РФ стали постоянной практикой", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Россия сознательно не выполняет договоренности, достигнутые в "нормандском формате", а также Минские договоренности.

"Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта. Непосредственная роль и участие России в продолжающемся на востоке Украины в вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу", - отмечают в МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что минские соглашения по Донбассу остаются "совсем неубиваемым" документом. Он заявил об их выгодности РФ.

РБК-Украина писало, что Путин утверждает, что не собирается покидать Донбасс "ни смотря ни на что".

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