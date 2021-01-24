МИД РФ вызовет американских дипломатов из-за публикаций в поддержку Навального

Фото: Мария Захарова (facebook.com/maria.zakharova)

Американских дипломатов из посольства США вызовут в российский МИД из-за публикаций о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. В частности, из-за публикаций посольством маршрутов митингов и слов о "походе на Кремль".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РБК.

"Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло", - сказала Захарова.

В МИДе сообщение американских дипломатов назвали вмешательством во внутренние дела России. И заявили, что подобные заявления совпадают с доктриной США по "стимулированию протестов в странах с неугодными им правительствами" и пообещали ответную реакцию.



Ранее 22 января американское посольство предупредило граждан США, что на субботу во многих городах России запланированы митинги в поддержку Навального. При этом дипломаты опубликовали список городов, где пройдут акции, а также примерные маршруты протестующих.

Ранее Захарова резко отреагировала на слова поддержки Навальному от будущий советник по нацбезопасности Джейка Салливана. Она призвала "не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в вашей собственной стране".

Напомним, 23 января на митингах в поддержку оппозиционнера Алексея Навального по всей России задержали 3068 человек.