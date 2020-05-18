МИД Ливии выразил протест представителю ООН

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Протест выразили из-за отказа осудить действия армии Хафтара

Координатор ООН по оказанию гуманитарной помощи Ливии Якуб Эль Хильо был вызван в МИД Ливии. Там ему был выражен протест в связи с отказом осудить атаки на ливийскую столицу со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Дипломату было указано на ошибочность его высказываний относительно действий путчистов.

"Позиция Офиса ООН по Координации гуманитарной помощи, озвученная в СМИ, направлена на уравнивание убийц и жертв, несмотря на всю очевидность совершенных преступлений", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что в результате нападений сторонников Хафтара страдают мирные жители, разрушены множество домов и медучреждений, приведен в непригодное состояние порт, возникли перебои с подачей воды и электричества.

В МИД Ливии призвали представителей офиса ООН впредь проявлять более "гуманный" подход, комментируя события в стране.

Как известно, ранее координатор ООН по оказанию гуманитарной помощи Ливии Якуб Эль Хильо отказался осудить сторонников Халифы Хафтара за совершенные ими преступления. По его словам, это не входит в компетенцию офиса ООН по Координации гумпомощи, а является прерогативой соответствующих комитетов по расследованию, действующих при Всемирной организации.

Армия во главе с Хафтаром с начала апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Российская Федерация руководит войной в Ливии на "высшем уровне".

Автор: Инна Собора