МИД Канады анонсировал возвращение посольства в Украину

Посол Канады скоро вернется в Украину. Лариса Галадза сейчас находится в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"Наша цель - восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и сейчас находится на юге Польши, вернется", - сообщила Жоли.

При это министр иностранных дел Мелани Жоли не назвала точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине.

По состоянию на вторник, 3 мая, в Киев вернулось 32 дипломатических представительства. Сейчас украинские власти предпринимают меры для улучшения их охраны.

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