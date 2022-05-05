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МИД Канады анонсировал возвращение посольства в Украину

Новина українською →
Оттава, Четверг 05 мая 2022 06:59
МИД Канады анонсировал возвращение посольства в Украину Фото: посол Канады в Украине Лариса Галадза (ukrinform)
Автор: Артур Родивилов

Посол Канады скоро вернется в Украину. Лариса Галадза сейчас находится в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

При это министр иностранных дел Мелани Жоли не назвала точной даты возобновления работы канадского посольства в Украине.

"Наша цель - восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и сейчас находится на юге Польши, вернется", - сообщила Жоли.

По состоянию на вторник, 3 мая, в Киев вернулось 32 дипломатических представительства. Сейчас украинские власти предпринимают меры для улучшения их охраны.

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