МИД Франции подчеркнул ответственность России за поиск мирного решения конфликта в Украине
Россия должна предпринять шаги в рамках нормандского формата и минских соглашений, чтобы найти мирное решение конфликта в Украине. Москва должна избегать любых шагов, которые могут усилить напряженность на Донбассе.
Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам телефонного разговора со своими немецким и российским коллегами Хайко Маасом и Сергеем Лавровым.
"Министр подчеркнул важность продолжения усилий в рамках нормандского формата, чтобы прийти к мирному решению конфликта в Украине и обеспечить полное выполнение Минских соглашений. Он подчеркнул ответственность России для достижения этой цели, а также важность избегать любых шагов, которые могут усилить напряженность, возникшую после передвижения российских войск в апреле", - передает слова главы МИД Франции пресс-служба ведомства.
Ле Дриан напомнил о серьезной озабоченности Франции в связи с ухудшением безопасности на линии разграничения на Донбассе. Он заявил о необходимости возобновления переговоров по соблюдению прекращения огня. "Министр призвал своего российского коллегу полностью поддержать эту цель. Он напомнил о приверженности Парижа к суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркивается в заявлении.
Напомним, накануне глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что встречи группы необходимо вместо Беларуси перенести в нейтральную страну. По его мнению, это может быть Швейцария или Финляндия.
Отметим, ранее Кравчук заявил, что встреча глав США и России повлияет на переговорный процесс по Донбассу в нормандском формате и ТКГ. Лидеры этих стран будут обсуждать украинский вопрос.
Как писало РБК-Украина, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе также считает, что перенос переговоров из Беларуси позволил бы изменить формат ТКГ. По его мнению, переговорный процесс в ТКГ мог бы выйти на уровень должностных лиц.