В МИД дали рекомендации для украинцев, собирающихся за границу в новогодние праздники

Фото: пирамиды Гизы в Египте (из открытых источников)

Украинцам дали рекомендации, как следует действовать и чего избегать во время путешествий по популярным направлениям

В Министерстве иностранных дел дали рекомендации Украинцам, которые собираются в путешествие за границу в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД.

Египет

В Египет запрещено брать с собой наркотики, оружие, сигареты в большом количестве, дроны, материалы антиисламского характера, поддельные банкноты, деньги в большом количестве (свыше 10 тысяч долларов).

Из Египта запрещено вывозить кораллы, антикварные вещи и медицинские препараты в большом количестве. Это может грозить тюремным заключением.

ОАЭ

Наиболее характерными событиями чрезвычайного характера для Объединенных Арабских Эмиратов есть риски приостановления или задержек рейсов местных и международных авиаперевозчиков из-за сезонного ухудшения погоды (декабрь - март). В случае возникновения кризисной ситуации Посольство Украины в ОАЭ и Консульство Украины в Дубае рекомендует украинцам при планировании путешествий заблаговременно отслеживать ситуацию в аэропортах.

Германия

В период новогодних и рождественских праздников и сезона зимних каникул и отпусков при планировании путешествий в Германию в МИД просят учитывать возможные ухудшения погоды, которые могут вызвать нарушение работы инфраструктуры страны или ее отдельных регионов, а также в отдельных случаях создать опасность и здоровья ю граждан.

Украинцам рекомендуют отслеживать сообщения местных служб о развитии ситуации, выполнять рекомендации спасательных служб, учитывать возможные изменения в расписании движения сухопутного и воздушного транспорта.

Польша (г. Люблин)

В Люблине, который является транспортным хабом между Украиной и Польшей, в новогодние праздники ожидается резкое увеличение зарубежных украинцев.

Генконсульство Украины в Люблине предупреждает о вероятных осложнениях при пересечении украинской-польской границы, в частности, в случаях поездок автомобилем, автобусом, особенно, в период католического Рождества, предновогодних выходных.

Украинцам советуют выбирать другие виды транспорта (самолет, поезд) и заранее планировать поездки, а в зимний период избегать пеших путешествий (пеший переход "Шегини-Медика" обычно перегружен).

США

Украинцам рекомендуют всегда соблюдать правила дорожного движения, а также не нарушать ограничения, касающиеся употребления алкоголя и посещение баров.

В МИД информируют, что употребление алкоголя до 21 года в США незаконно. Употребление алкоголя в общественных местах запрещено. Лучше не употреблять алкогольные напитки в присутствии малолетних детей, в некоторых штатах это может считаться правонарушением.

В США также наказываются любые попытки дискриминации. Гражданам не рекомендуют использовать такие термины как "негр" или "чернокожий", а помнить о термине "афроамериканец".

Также отмечается, что попытки ухаживания к другим лицам могут быть расценены как сексуальное домогательство, за что в США предусмотрена суровая ответственность.

Таиланд

Украинцам рекомендуют хранить деньги или документы в сейфе отеля, сдавая их под расписку администратору гостиницы. Без особой надобности не брать и не носить с собой большое количество наличных и документы, при оплате счетов не показывать все наличные сразу.

Также в Таиланде рекомендуется осторожно и ответственно употреблять алкогольные напитки, поскольку неосторожное употребление алкоголя в тропическом климате может вызвать дополнительный вред здоровью.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам запретят выезжать в Россию по внутреннему паспорту. С 1 марта 2020 выезд в Россию будет осуществляться только по загранпаспорту.