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Microsoft запускает программное обеспечение по защите выборов

Новости » Телеком & IT    07.05.2019 - 13:45
Microsoft запускает программное обеспечение по защите выборов
Иллюстративное фото (Pixabey)

Оно должно дополнять и совершенствовать существующие системы подсчета голосов

Американская компания Microsoft разработала программное обеспечение под названием ElectionGuard для обеспечения безопасности процесса голосования на выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.

Указано, что ElectionGuard сделает голосования безопасным, доступным и эффективным не только в США, но и в других демократических государствах мира.

"Гендиректор Сатья Наделла анонсировала ElectionGuard, бесплатный комплект для разработки программного обеспечения с открытым кодом, от нашей программы по защите демократии", - отмечается в сообщении.

При этом в Microsoft подчеркнули, что новое бесплатное программное обеспечение не предназначено ни для замены бумажных бюллетеней, ни для поддержки системы интернет-голосования. В компании пояснили, что оно должно дополнять и совершенствовать существующие системы подсчета голосов.

Кроме того, представители Microsoft указывают, что ElectionGuard SDK можно будет использовать как целиком, так и отдельными частями. Отмечается, что система на привязана только к устройствам, на которых установлена Windows, а может быть интегрирована с другими операционными системами.

Также в Microsoft обещают в этом году представить тестовую систему голосования, чтобы продемонстрировать возможности ElectionGuard. Собственно, программа появится в доступе уже летом этого года, анонсировали в компании.

Так, программное обеспечение было разработано совместно с американской компанией Galois, которая, по данным СМИ, также работает над созданием прототипа защищенной системы голосования по контракту с передового исследовательского агентства Пентагона - DARPA.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале корпорация Microsoft анонсировала расширение сервиса кибербезопасности Account Guard для 12 европейских стран, чтобы защитить своих клиентов в политическом пространстве от хакерских атак.

Напомним, в марте Microsoft второй раз за шесть месяцев обнаружила связанную с российским правительством операцию, направленную против влиятельных аналитических центров, занимающих критическую позицию по отношению к РФ.

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